Probabili formazioni Milan-Psg: recuperati Pulisic e Theo Hernandez

MILANO - Quasi una gara da dentro o fuori per il Milan che, allo stadio San Siro di Milano, ospita il Psg per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League .

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Krunic, Pobega, Chukwueze, Okafor, Jovic. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di Luis Enrique

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. A disposizione: Letellier, Tenas, Mukiele, F. Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Goncalo Ramos, Barcola. Allenatore: L. Enrique.

Pioli ritrova Pulisic e Theo Hernandez. L. Enrique si affida a Mbappé

Buone notizie per Pioli e il Milan che ritrovano dal 1' sia Theo Hernandez che Pulisic. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Loftus-Cheek e Musah ai suoi lati, in attacco ooltre all'americano i "soliti" Giroud e Leao. Tomori-Thiaw coppia centrale di difesa. Assetto spregiudicato per il Psg di Luis Enrique: nel 4-2-4 dei parigini Mbappé e Kolo Muani saranno le due punte, con Dembelé e Vitinha esterni. Attesissimo il ritorno a San Siro dell'ex Donnarumma.

