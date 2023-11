Feyenoord a Villa Borghese prima della Lazio: la promessa ai tifosi

ROMA - Sale l'attesa per la sfida di Champions League tra Lazio e Feyenoord in programma oggi (7 novembre, ore 21) all'Olimpico di Roma e a poche ore dal fischio d'inizio gli olandesi hanno lanciato un particolare messaggio ai propri tifosi attraverso i social.

Lazio-Feyenoord: la sfida di Champions League in diretta

Feyenoord, messaggio ai tifosi da Villa Borghese

Sui profili ufficiali del club è stata infatti postata una foto della squadra a Villa Borghese con uno striscione dedicato ai propri sostenitori, ai quali è stata vietata la trasferta a causa dei danni causati già in passato nella Capitale (anche se alcuni sono comunque presenti in città ed è alta l'allerta tra le forze dell'ordine). "Vorremmo che foste qui" è la frase immortalata nello scatto, con un messaggio poi simbolicamente inviato attraverso un video che mostra una cartolina imbucata in una cassetta postale di Roma: "Purtroppo non ci siete, ma sentiamo il vostro sostegno. Stasera - 'promette' il Feyenoord - ce la facciamo!".