Salisburgo, Struber: "So come far male all'Inter"

“Dobbiamo giocare in modo aperto e cercare di creare problemi ai nostri avversari. Se giochiamo con libertà, come abbiamo fatto a San Siro, possiamo mettere in difficoltà i giocatori di grande esperienza dell'Inter". Lo ha detto Gerhard Struber , allenatore del Salisburgo , alla vigilia della sfida di Champions League con i nerazzurri.

Struber: "Togliere tempo e spazio a Barella e Calhanoglu"

"Questo è quello che dovremmo trarre dall'andata: tante cose dovranno andare per il verso giusto per portare a casa i punti", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Non vogliamo dare tempo e spazio all'Inter, giocatori come Barella e Çalhanoglu hanno una grande tecnica. Se riusciamo a negare loro tempo e spazio, per noi potrebbe essere un grande vantaggio", ha aggiunto. "Dovremo valorizzare i 30mila tifosi che avremo dietro e provare a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi", ha detto Struber.