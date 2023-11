Diretta Milan-Psg 1-1: segui la partita di Champions League LIVE

Il Milan ospita a San Siro il Psg di Luis Enrique , nella quarta giornata del gruppo F di Champions Leagu e. Rossoneri (ultimi in classifica) alla ricerca della vittoria per riproporsi con forza nel girone e allontanare i fantasmi delle ultime settimane.

21:43

42' - Dembele da fuori, centrale per Maignan

Torna a provarci Dembele da fuori, è centrale e Maignan fa sua la palla.

21:42

40' - Pulisic sull'esterno della rete

Lancio di Calabria per Pulisic, il primo controllo non è felicissimo, la conclusione poi colpisce l'esterno della rete.

21:38

37' - Ci prova Leao

Leao entra in area e cerca di sorprendere Donnarumma sul primo palo: il pallone termina fuori.

21:33

32' - Tomori su punizione, Donnarumma c'è

Ci prova Tomori con il destro direttamente da calcio di punizione, Donnarumma si distende alla propria destra e respinge.

21:30

29' - Ammonito Kolo Muani

Giallo anche per Kolo Muani, fallo su Tomori.

21:30

28' - Giruoud sull'esterno della rete

Riparte il Milan, Giroud al tiro, esterno della rete.

21:29

27' - Traversa di Dembele!

Conclusione di Dembele da fuori, il pallone impatta sulla traversa.

21:27

25' - Mbappé sbaglia a tu per tu con Maignan

Kolo Muani con un pallone filtrante serve Mbappé in area, il tocco del francese è impreciso a tu per tu con Maignan, palla sul fondo.

21:25

24' - Ammonito Vitinha

Primo giallo del match: lo rimedia Vitinha per un fallo su Calabria.

21:20

19' - Tentativo di Hakimi

Hakimi tenta il diagonale, il pallone sfila out sul palo opposto.

21:17

15' - Maignan, che uscita su Mbappé

Pallone delizioso di Dembele per Mbappé, Maignan in uscita bassa neutralizza alla grande.

21:14

12' - Leao pareggia in rovesciata, 1-1!

Spettacolo a San Siro: Leao serve Giroud che prova il diagonale di sinistro respinto da Donnarumma con una gran parata. Leao sulla ribattuta va in rovesciata e pareggia, 1-1.

21:13

11' - Il Milan reagisce con Musah

Gran dscesa di Calabria sulla destra palla in mezzo dove Musah solissimo calcia centrale, Donnarumma controlla facilmente.

21:11

9' - Psg in vantaggio con Skriniar!

Calcio d'angolo per il Psg, Skriniar si inserisce sulla sponda di Marquinhos e sul secondo palo si tuffa e batte Maignan, 0-1.

21:09

8' - Ci prova Mbappé

Ritmi altissimi: Mbappé servito in area prova la conclusione, Maignan si distende e neutralizza. Sul proseguimento dell'azione, corrner per il Psg.

21:07

6' - Loftus-Cheek spara alto

Leao sulla sinistra salta Hakimi nell'uno contro uno, palla in mezzo per Loftus-Cheek che sciupa calciando alto da buona posizione.

21:04

3' - Leao tenta la conclusione

Leao si libera di Hakimi e va al tiro: facile per Donnarumma.

21:02

Donnarumma sommerso dai fischi

Il portiere del Psg prende posizione sotto la Curva Sud di San Siro, accolto dai fischi assordanti.

21:01

Inizia la partita!

Fischio d'inizio dell'arbitro Gil Manzano: ha inizio Milan-Psg. Sono i francesi a giocare il primo pallone.

20:48

Milan-Psg, curiosità della partita

Lo 0-3 nella gara d'andata è stato il primo match perso dal Milan in assoluto contro il Paris Saint-Germain, dopo che, nei primi quattro confronti tra le due squadre, i rossoneri erano rimasti imbattuti, con due vittorie e due pareggi. MILAN-PSG: TABELLINO E STATISTICHE

20:46

Tifosi del Milan furiosi con Donnarumma: insulti e fischi all'ingresso in campo a San Siro con il Psg

Il portiere azzurro è stato accolto dal coro "figlio di p..." durante il riscaldamento prepartita di Champions. LEGGI TUTTO

20:41

Gruppo F: il Borussia ha battuto 2-0 il Newcastle

Fischio finale al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund ha battuto 2-0 il Newcastle nell'altra gara del Gruppo F, nel quale sono anche Milan e Psg. Un gol per tempo per i tedeschi: sblocca Fullkrug al 26', raddoppia Brandt al 79'. Con questo successo il Borussia sale a 7 punti, momentaneamente al comando del girone: il Psg ne ha 6, il Newcastle 4, il Milan 2, ma parigini e rossoneri devono ancora scendere in campo. BORUSSIA-NEWCASTLE: TABELLINO E STATISTICHE

20:35

Furlani sul ritorno di Ibrahimovic: "Parliamo da mesi, vediamo cosa succederà"

L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è intervenuto a Sky nel prepartita: "Al Milan, storicamente, piace la Champions. Per avere le chance di andare avanti è importante fare una bella partita stasera, speriamo di farcela. Siamo tutti uniti, si vince insieme e in particolare nei momenti difficili si sta uniti. Cardinale ci preferisce quando vinciamo, speriamo di tornare a farlo. Ibrahimovic? Zlatan è un grande campione caro a tutti i milanisti, con lui parliamo da parecchi mesi, vediamo le cose come precedono. Adesso non mi metterei a parlare di ruoli, lui è una grande persona e ci tiene tanto al Milan. Ci siamo parlati, vedremo cosa che succederà"

20:31

Pioli alla vigilia: "Deve essere la partita della svolta"

Alla vigilia l'allenatore del Milan Pioli ha chiamato i suoi all'impresa: "Deve essere la partita della svolta in Champions. Dobbiamo iniziare a fare punti noi, non solo sperare in risultati favorevoli delle altre partite. Sarà difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello. Dobbiamo crederci dall'inizio alla fine. E' il primo bivio della stagione per la Champions League ma voglio scenda in campo il Milan che conosco".

20:28

Il corteo dei tifosi del Psg è arrivato a San Siro

È arrivato a San Siro il corteo degli oltre 4mila tifosi del Paris Saint-Germain, al Meazza per la gara di Champions League contro il Milan. Partito intorno alle 18.20 da Piazzale Lotto, il corteo ha percorso le vie intorno allo stadio tra cori (anche contro il Milan), tamburi, fumogeni, petardi e anche fuochi d'artificio. Ingente il dispiegamento delle forze dell'ordine lungo tutto il percorso e anche nell'area intorno a San Siro, evitando per ora problemi e incidenti tra le tifoserie, se non per qualche tensione tra i parigini nella coda per entrare allo stadio. Nel corteo sventolavano inoltre anche diverse bandiere della Palestina.

20:26

Gruppo F: raddoppio del Borussia sul Newcastle

Nell'altra gara del Gruppo F, che comprende anche Milan e Psg, il Borussia Dortmund ha raddoppiato sul Newcastle: dopo il vantaggio messo a segno da Fullkrug al 26', nella ripresa è arrivato il 2-0. Lo ha firmato Brandt al 79'. SEGUI BORUSSIA-NEWCASTLE IN DIRETTA

20:23

Pioli col tridente Leao-Giroud-Pulisic. Il Psg risponde con Dembele-Kolo Muani-Mbappé

Il tridente con cui il Milan punta all'impresa stasera in Champions League: Leao, Giroud e Pulisic sono gli attori dell'attacco rossonero che affronterà il Psg a San Siro. L'obiettivo deve essere rialzare la testa dopo quattro partite deludenti e un solo punto conquistato, ma soprattutto trovare un gol che manca ancora nell'avventura Champions del Milan e una vittoria che sarebbe unica speranza di credere ancora nella qualificazione. A centrocampo Musah preferito a Krunic in campo con Rejinders e Loftus-Cheek. Nel PSG Gigio Donnarumma deve provare a gestire l'accoglienza ostica dei tifosi rossoneri pronti a sfottò tra banconote finte e la sua immagine stampata. Per il resto Luis Enrique conferma sostanzialmente la formazione dell'andata con davanti Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

20:18

Dirige Gil Manzano: i precedenti con il Milan

Gil Manzano è l'arbitro di Milan-Psg: i tifosi rossoneri lo ricorderanno per essere stato il direttore di gara nel match contro il Rio Ave, con la coda di 24 calci di rigore. Inoltre, nella passata stagione, Gil Manzano ha diretto l'andata del derby di Champions con l'Inter nella passata stagione.

20:12

Scontri tra tifoserie: accoltellato un francese

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo della durata di tre anni, nei confronti del tifoso francese arrestato la notte scorsa dalla Polizia di Stato a seguito dei disordini in zona Navigli, dove un altro tifoso del Paris Saint Germain è stato accoltellato durante una rissa con la tifoseria milanista. Al provvedimento, che ha validità su tutto il territorio comunitario europeo, si aggiunge il Daspo "Willy" della durata di un anno per il quale gli viene interdetto l'accesso ai locali pubblici della provincia di Milano. Le due tifoserie sono monitorate da ieri sera in vista del match di Champions League Milan-Paris Saint Germain in programma per le 21 di oggi. In particolare le forze dell'ordine stanno tenendo sotto stretto controllo un centinaio di tifosi francesi, in zona Porta Romana, arrivati a Milano senza avere acquistato il biglietto per assistere alla partita.

20:02

Gruppo F: il Borussia è in vantaggio sul Newcastle

Nell'altra gara del Gruppo F, che comprende anche Milan e Psg, il Borussia Dortmund è in vantaggio 1-0 sul Newcastle grazie alla rete di Fullkrug al 26'. SEGUI BORUSSIA-NEWCASTLE IN DIRETTA

19:55

Milan-Psg, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Krunic, Pobega; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Fabián Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

19:49

Arrivano le squadre, cori contro Donnarumma

Prima il Milan e poi il Psg sono arrivati a San Siro, a più di un'ora dal calcio d'inizio della partita. Al passaggio del pullman dei parigini, cori contro Donnarumma da parte dei tifosi rossoneri.

Milano, stadio Giuseppe Meazza