Probabili formazioni Napoli-Union Berlino: torna Natan dal 1'

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Jesus, Rui, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Simeone. Allenatore: Garcia.

La probabile formazione di Fischer

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Leite; Trimmel, Kral, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. A disposizione: Busk, Jaeckel, Stein, Aaronson, Volland, Kaufmann, Hollerbach, Behrens, Juranovic, Tousart, Laidouni, Rousillon. Allenatore: Fischer.

Garcia ritrova Natan. Bonucci e Khedira titolari

Dopo la squalifica in campionato Rudi Garcia ritrova Natan dall'inizio, in coppia con Rrahmani al centro della difesa. Sulle fasce Di Lorenzo e M. Rui, a centrocampo Lobotka play con Zielinski e Anguissa. Confermato il tridente Kvaratskhelia-Raspadori-Politano. Per il ritorno in Italia Bonucci sarà titolare nella difesa dell'Union Berlino, così come l'altro ex Juve Khedira a centrocampo. In attacco il tandem Becker-Fofana, con Volland pronto a subentrare.

Segui Napoli-Union Berlino in diretta sul nostro sito