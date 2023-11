Carragher non riesce a pronunciare Giroud: imbarazzo e risate in studio

MILANO - Una serata indimenticabile per Olivier Giroud a San Siro, dove ha regalato la vittoria al Milan nella 4ª giornata del Gruppo F di Champions League con un gol segnato di testa al 50' sovrastando Skriniar, che in avvio (9') aveva portato avanti il Psg subito ripreso però da uno strepitoso Leao (12').

Milan-Psg 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Giroud e il siparietto con Carragher

Una rete pesantissima quella del 37enne centravanti francese, protagonista poi di un divertente siparietto nel post-partita quando è stato intervistato in una trasmissione inglese. In studio Jamie Carragher, che ha suscitato le risate del rossonero nei suoi tentativi di pronunciarne correttamente il nome. "Giroud con la 'r', non con la 'l'..." ha spiegato divertito il bomber al 45enne ex difensore inglese del Liverpool, strappando un sorriso anche agli altri presenti nello studio.