La Lazio si qualifica agli ottavi di Champions se: le combinazioni

ROMA - Tre punti fondamentali per la Lazio quelli conquistati contro il Feyenoord. Ora la situazione nel Girone E vede l’Atletico Madrid in testa con 8 punti. Segue la Lazio a 7, poi Feyenoord a 6 e Celtic, ormai fuori da tutti i giochi, a 1. Gli scozzesi saranno i prossimi avversari dei biancocelesti all’Olimpico, match in programma il 28 novembre (18:45). E si parla già di ottavi. La Lazio si qualifica con 90’ di anticipo se batte il Celtic e l’Atletico vince sul Feyenoord. In caso contrario tutto si potrà verificare all’ultimo match al Wanda Metropolitano contro l’ex Simeone il prossimo 13 dicembre. Lo scenario perfetto: un regalo del Cholo che batte il Feyenoord e la vittoria sul Celtic. La Lazio ora pensa al derby, ma la strada in Champions potrebbe essere in discesa.