Bonucci e la trattenuta su Raspadori: "Come quella di Chiellini a Wembley"

Si è definito un po' come suo fratello maggiore: Bonucci con Raspadori durante Napoli-Union Berlino ha ingaggiato un bel duello, con rispetto ma senza esclusione di colpi. La più eclatante da parte del difensore ex Juve è stata una vistosa trattenuta , per cui ha preso anche un giallo, dopo che l'attaccante era riuscito a saltarlo.

Napoli-Union Berlino, le parole di Bonucci

Queste le sue parole su Raspadori a Sky Sport: "Cominciamo a conoscerci sempre meglio, io devo adattarmi al loro modo di giocare visto che giocano uomo su uomo. Jack mi ha fatto correre a destra e a sinistra, siamo stati bravi a tamponare. Lui ha davanti un grande futuro. Contro attaccanti così il difensore deve restare concentrato per 95 minuti, nell'unica occasione in cui non ho accorciato mi sono preso l'ammonizione che poi un po' ti condiziona. Il mio intervento ha ricordato un po' quello di Chiellini a Wembley".

"Il gol del Napoli ci aveva dato fastidio"

Bonucci ha continuato: "Una striscia così lunga di sconfitte non mi era mai capitato. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più, ma ora non dobbiamo accontentarci. Domenica ci aspetta una partita difficilissima come quella contro il Bayer Leverkusen. Questo per noi è un mattoncino importante. Il Napoli aveva creato per tutta la partita, ma prendere gol con una deviazione ti dà fastidio. Poi abbiamo reagito e con le ripartenza abbiamo fatto male al Napoli. Alla fina ci ha premiato questo modo di giocare".