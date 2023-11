Milan, tifoso d'eccezione a San Siro: contro il Borussia Dortmund c'è Sinner

MILANO - Cresce l'attesa in casa Milan per l'importante sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani (28 novembre) i rossoneri saranno chiamati a una grande prova contro i gialloneri tedeschi ma potranno contare sul sostegno di un tifoso speciale: Jannik Sinner. reduce dal trionfo di ieri sera in Coppa Davis, il tennista azzurro sarà presente sugli spalti del Meazza per fare il tifo per la sua squadra del cuore.