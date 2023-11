Diretta Lazio-Celtic ore 18:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

ROMA - Gara fondamentale per la Lazio che, nella 5ª giornata della fase a gironi di Champions League , affronta il Celtic : allo Stadio Olimpico il calcio d'inizio è fissato per le 18:45.

Segui Lazio-Celtic in diretta sul nostro sito

Lazio-Celtic: orari e canali

La gara tra Lazio e Celtic è in programma alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Lazio-Celtic in diretta TV

Lazio-Celtic sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), oltre che Mediaset Infinity +.

Dove vedere Lazio-Celtic in streaming

La partita tra Lazio e Celtic sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Lazzari, Lu. Pellegrini, Rovella, Kamada, F. Anderson, Castellanos. Indisponibili: Romagnoli, Casale, Zaccagni. Squalificati: Vecino. Diffidati: Castellanos, Rovella.

La probabile formazione di Rodgers

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Yang. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Bain, Lagerbielke, Phillips, Ralston, Welsh, Bernardo, Holm, Iwata, Oh, M. Johnston. Indisponibili: Maeda, Abada, Hatate. Squalificati: Maeda, Palma. Diffidati: nessuno.

Lazio-Celtic in diretta, la cronaca

Dubbio Provedel per la Lazio, con il portiere che proverà a stringere i denti dopo la febbre. Se non dovesse farcela, pronto Sepe. Emergenza in difesa con i soli Patric e Gila a disposizione, sulle fasce Marusic a destra e Hysaj sulla sinistra. A centrocampo torna Luis Alberto dalla squalifica, Cataldi in regia e ballottaggio Guendouzi-Kamada con il francese favorito. Chance dal 1' per Isaksen, al posto di Felipe Anderson, con Immobile e Pedro (out Zaccagni). Il Celtic dovrà fare a meno di Maeda, Abada, Hatate, con Furuhashi al centro dell'attacco con Yang e Forrest ai suoi lati. O'Riley in cabina di regia, con Carter-Vickers e Scales coppia di difesa davanti ad Hart.