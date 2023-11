Diretta Milan-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MILANO - Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d'inizio alle 21, il Milan affronta il Borussia Dortmund per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League .

Milan-Borussia D.: orari e canali

La gara tra Milan e Borussia Dortmund è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky, Mediaset Infinity + e in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Milan-Borussia D. in tv

Milan-Borussia Dortmund verrà trasmessa su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K, su Mediaset Infinity + e in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Milan-Borussia D. in streaming

La partita tra Milan e Borussia Dortmund sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chaka Traore, Jovic. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Leao, Okafor. Squalificati: Musah. Diffidati: Krunic.

La probabile formazione di Terzic

B.DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. A disposizione: Lotka, Meyer, Ostrzinski, Morey, Ozcan, Reyna, Haller, Wolf, Moukoko, Malen, Meunier, Adeyemi. Indisponibili: Felix Nmecha, Sule. Squalificati: nessuno. Diffidati: Can, Schlotterbeck.

Milan-B. Dortmund in diretta, la cronaca

Nel 4-2-3-1 di Pioli sarà Loftus-Cheek ad agire da trequartista alle spalle del ritrovato Giroud, con Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra. Reijnders-Krunic cerniera di centrocampo con Thiaw e Tomori coppia difensiva davanti a Maignan, sulle fasce Theo Hernandez e Calabria. Schema speculare per Terzic che si affida a Fullkrug unica punta con Brandt trequartista e Reus sulla destra. A centrocampo Can e Sabitzer a dirigere le operazioni.