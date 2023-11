Diretta Sarri, le parole dell'allenatore LIVE dopo Lazio-Celtic

Ora la Lazio, per festeggiare il passaggio agli ottavi con un turno d'anticipo, aspetta l'Atletico Madrid. Serve una vittoria dell'ex Simeone per festeggiare già stasera. Qui le combinazioni per volare agli ottavi di Champions League.

20:51

Immobile, che numeri in Champions

Il bomber della Lazio ha segnato 8 gol in 10 partite con la maglia biancoceleste in Champions League. L'unico giocatore ad aver segnato più gol con i biancocelesti nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League è Simone Inzaghi con 15 reti in 31 presenze. Qui tutti i dettagli.

20:48

La situazione nel girone

Con la vittoria sul Celtic la Lazio si è portata in testa al Gruppo E con 10 punti in attesa della sfida tra Feyenoord e Atletico Madrid. Gli scozzesi, a quota 1, sono ormai fuori dai giochi anche per il terzo posto.

20:36

Lazio, tra poco le parole di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa e alle tv dopo Lazio-Celtic. All'Olimpico sono arrivati tre punti fondamentali per il passaggio del turno. Tra poco le prime parole del tecnico biancoceleste.

