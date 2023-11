Milan-Borussia Dortmund 1-3: tabellino, statistiche e marcatori

MILANO - Ko interno per il Milan nella gara di Champions League con il Borussia Dortmund. La serata no per i rossoneri inizia con il rigore sbagliato da Giroud che precede il penalty, trasformato da Reus, che porta in vantaggio i tedeschi. Prima dell'intervallo il pari di Chukwueze, ma nella ripresa Bynoe-Gittens e Adeyemi fanno prendere il largo al Borussia.