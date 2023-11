Ansia per Rio Ferdinand, va via all’improvviso durante la diretta tv

Psg-Newcastle, ansia per Ferdinand

A tenere tutti con il fiato sospeso l'ex difensore inglese Rio Ferdinand, oggi commentatore sportivo per 'TNT Sports', che era a bordo campo insieme all'altro ex calciatore Jermaine Jenas per seguire la partita ma a un certo punto è andato via lasciando la diretta per "circostanze improvvise", come spiegato dalla giornalista Laura Woods.

A riposo per il 'suo' Manchester United

Preoccupazione tra i telespettatori e i tifosi sui social, fino al termine della partita quando a tranquillizzare tutti ci ha pensato il telecronista Ally McCoist: reduce da qualche problema di salute accusato negli ultimi giorni, Ferdinand è tornato nella sua camera di albergo a Parigi per riposare in vista del successivo appuntamento, la sfida in programma a Istanbul oggi (29 novembre, ore 18:45) tra il Galatasaray e il 'suo' Manchester United. L'ex difensore è poi comparso in un video postato sui social in cui lo si vede in aeroporto insieme a Darren Fletcher, commentatore di 'TNT Sports': "Quasi non ce l'ho fatta a fare questo volo, amico - dice Ferdinand a Fletcher -. C'è il Manchester United a Istanbul. Dovevo fare questa partita, amico!".