Champions League, Inter clamorosa rimonta contro il Benfica: da 3-0 a 3-3!

La partita

Il Benfica trova il vantaggio in avvio: Tengstedt fa un’ottima torre di testa per Joao Mario che mette la palla nell’angolo. Il gol dell’ex viene inizialmente annullato dal direttore di gara che - richiamato dal Var - alla fine convalida la marcatura. Poco dopo Audero è costretto a intervenire per intercettare una conclusione di Tengstedt, ma il 13’ il Benfica raddoppia sempre con Joao Mario che sfrutta un disimpegno errato della difesa nerazzurra per battere ancora il portiere interista. Il terzo gol arriva ancora da una disattenzione difensiva: incomprensione tra Audero e Bisseck, la palla sfila e Joao Mario può infilare a porta vuota. Ma l’Inter nella ripresa la riapre, prima trovando la rete di Arnautovic da pochi passi, poi accorciando ulteriormente le distanze con un un gran gol di Frattesi che calcia al volo su un cross calibrato di Acerbi. Al 68’ Otamendi stende in area Thuram: l’arbitro concede il rigore che Alexis Sanchez realizza.

La classifica del girone

L’Inter è già qualificata agli ottavi di Champions League, ma nell’ultima sfida casalinga contro la Real Sociedad la formazione di Inzaghi potrà andare all’assalto del primo posto che garantirebbe un miglior sorteggio per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta. Gli spagnoli hanno una miglior differenza reti, e con un pareggio chiuderebbero il girone al primo posto. Serve quindi una vittoria agli uomini di Inzaghi per vincere il raggruppamento.