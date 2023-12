Atletico Madrid-Lazio, arbitra Gozubuyuk: precedenti negativi per i biancocelesti

ROMA - Arbitro olandese per la Lazio nell'ultima giornata del Gruppo E di Champions League che vedrà la squadra di Maurizio Sarri, già qualificata agli ottavi, far visita all'Atletico Madrid allo stadio 'Civitas Metropolitano' con la possibilità di conquistare il primato nel girone in caso di successo. Per dirigere il match di mercoledì (13 dicembre, ore 21) è stato infatti designato Serdar Gozubuyuk e olandesi saranno anche i guardalinee (Erwin Zeinstra e Johan Balder) e il quarto uomo (Joey Kooij). Al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz, Avar lo svizzero Fedayi San.