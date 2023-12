Napoli agli ottavi di Champions anche se perde, ma...: tutte le combinazioni

Ultima giornata della fase a gironi della Champions League decisiva per il Napoli. Gli azzurri affronteranno il Braga, mentre il Real Madrid giocherà contro l'Union Berlino. Gli uomini di Ancelotti sono già primi e qualificati agli ottavi. Il Napoli si qualificherà matematicamente, vincendo o pareggiando contro i portoghesi. Gli uomini di Mazzarri potrebbero qualificarsi però anche in caso di sconfitta, perdendo con un gol di scarto: in caso di parità negli scontri diretti, gli azzurri sarebbero avanti per la migliore differenza reti generale (da -1 andrebbero a-2) rispetto ai portoghesi (da-4a-3)