Siviglia, che flop: è fuori dalle coppe. I tifosi della Roma: "Non c'era Taylor..."

LENS (Francia) - La sconfitta rimediata a Lens per 2-1 certifica l’eliminazione del Siviglia dalla Champions League. Gli spagnoli chiudono il proprio girone all’ultimo posto, e non avranno modo di accedere neanche ai play off dell’Europa League. La squadra di Diego Alonso, dopo essere passata in svantaggio, era riuscita a pareggiare grazie a un rigore di Sergio Ramos. Ma al sesto minuto di recupero i francesi hanno trovato il gol vittoria con Fulgini.