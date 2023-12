Champions League, il Real Madrid fa percorso netto: sei su sei!

ROMA - Fase a gironi esaurita per i primi quattro raggruppamenti della Champions League. Si qualificano agli ottavi di finale Bayern Monaco, Copenaghen, Arsenal, Psv Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad e Inter . Accedono ai play off dell’Europa League Galatasaray, Lens, Braga e Benfica.

Girone A

Impresa del Copenaghen che batte il Galatasaray e si qualifica per gli ottavi di Champions League. I padroni di casa trovano il gol in avvio di ripresa grazie a Lerager. E’ un successo storico per la formazione danese che - in un girone particolarmente insidioso - riesce a trovare una qualificazione insperata. Nell’altra partita il Bayern Monaco - già qualificato - vince in trasferta contro il Manchester United: decisiva la rete dell’ex juventino Coman. Inglesi clamorosamente eliminati, il Galatasaray accede ai play off di Europa League.

Girone B

Fa clamore l’eliminazione del Siviglia che nella scorsa stagione vinse l’Europa League contro la Roma. Gli spagnoli perdono nel recupero contro il Lens: il vantaggio francese di Frankowski su rigore era stato annullato dalla rete di Sergio Ramos, sempre dal dischetto. Ma nel sesto minuto di recupero Fulgini condanna il Siviglia a un’amara eliminazione. Nell’altra partita del girone, Psv e Arsenal non si fanno male; il pareggio blinda il primato degli inglesi e non mette a rischio la qualificazione agli ottavi degli olandesi. I londinesi trovano il vantaggio al termine del primo tempo con Nketiah, i padroni di casa pareggiano in avvio di ripresa grazie all’attaccante belga Vertessen. Il Lens si qualifica per i play offi di Europa League.

Girone C

Nell’altra partita del raggruppamento del Napoli, il Real Madrid ha vinto il girone qualificandosi agli agli ottavi con largo anticipo. Gli spagnoli battono l’Union Berlino al termine di una sfida ricca di gol e conquistano la sesta vittoria su altrettante partite. Alla fine dll primo tempo la squadra di Ancelotti sbaglia un rigore con Modric, nel recupero i tedeschi trovano il vantaggio con Volland. Ma nel secondo tempo il Real Madrid ribalta il risultato grazie a una doppietta di Joselu. Nel finale i tedeschi riportano momentaneamente il risultato in parità con Kral, ma a ridosso del novantesimo Ceballos regala la vittoria alla formazione castigliana. Tedeschi eliminati dall’Europa, il Braga accede ai play off di Europa League.

Girone D

Nel raggruppamento dell’Inter, il Benfica a Salisburgo trova il doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol dell’ex juventino Di Maria e di Rafa Silva che sfrutta al meglio un assist dell’argentino. Ma in avvio di ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Sucic. Nel recupero il brasiliano Arthur Cabral segna il gol che regala ai portoghesi l’accesso ai play off dell’Europa League per il maggior numero di gol realizzati complessivamente rispetto al Salisburgo.