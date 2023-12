Il Napoli supera 2-0 il Braga al 'Maradona' nel match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale come seconda del girone. L'autorete di Saatci al 9' su cross di Politano spiana la strada ai padroni di casa, che raddoppiano al 33' con un tocco sporco di Osimhen da due passi su assist di Natan. La squadra di Mazzarri sale così a 10 punti, staccando il Braga, fermo a 4, che 'scende' in Europa League. Eliminato l'Union Berlino.