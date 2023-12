MILANO - Strano ma vero. Non è passato inosservato il curioso episodio che ha coinvolto l’arbitro Scharer nel match andato in scena ieri sera a San Siro tra Inter e Real Sociedad, valido per l'ultima giornata del girone di Champions League. Il fischietto, infatti, ha scritto sulla sua mano i nomi dei giocatori ammoniti, un po' come si faceva a scuola durante i compiti in classe. Le telecamente ormai arrivano ovunque e quindi anche sulla mano di Scharer, piena di scritte.