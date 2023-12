Leao non cade in area durante Newcastle-Milan: la reazione di Pioli è furiosa

Leao resta in piedi, Pioli reagisce malissimo

Siamo al 64' quando Leao trova lo spazio per inserirsi in area inglese con la sua solita progressione: Schar lo sgambetta in un contrasto che sembra oltre il limite. L'attaccante però decide di restare in piedi e continuare la sua azione senza fortuna. Una scelta che manda su tutte le furie Pioli che In panchina si agita come un indemoniato. Probabilmente avrebbe preferito un'altra scelta da parte di Leao: una caduta in area che avrebbe - forse - convinto l'arbitro a concedere un penalty che sarebbe stato tutt'altro che generoso,