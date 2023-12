Incredibile, lo Shakhtar segna con gli avversari fermi: cosa è successo

PORTO (PORTOGALLO) - Una notte Champions splendida per i tifosi del Porto , che grazie al 5-3 sullo Shakhtar ha staccato il pass per gli ottavi , non senza qualche brivido. Se infatti la squadra di Coincecao ha dilagato nel finale nella prima mezz'ora è successo di tutto.

Lo Shakhtar segna con i giocatori fermi: cosa è successo

Soprattutto, la rete del momenteno pareggio siglata da Sikan, ha davvero dell'incredibile. Al 29' il Porto si ferma dopo che l'assistente alza la bandierina per segnalare un furigioco. L'arbitro Kovacs però non ferma l'azione, anzi la fa proseguire ed è qui che lo Shakhtar ne approfitta e mette in rete con tanto di gol convalidato dal Var. La rete ha infatti consentito a Irrati di rivedere la dinamica dell'azione e di assegnare il gol. Inutili le grandi proteste dei giocatori in campo e in panchina.