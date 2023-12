Ricavi Champions: il Napoli comanda, le cifre incassate dalle italiane

I gironi di Champions League hanno emesso i loro verdetti e in attesa degli ottavi di finale che si disputeranno a febbraio i club potranno già incassare i premi Uefa che riguardano questa prima parte della competizione. La cifra totale è composta da diversi indicatori tra cui il bonus partecipazione, uguale per tutte le squadre, il ranking, il market pool 1 (assegnato in base alla posizione in campionato dell'anno precedente) e il market pool 2 diviso in base al numero delle partite giocate in Champions. A concludere si aggiungono i bonus per i risultati ottenuti e quello per la qualificazione agli ottavi.