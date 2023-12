Sorteggi Champions, De Laurentiis non ha paura: “Il Barcellona è come noi”

In Champions League è stato stilato il calendario delle gare valide per gli ottavi di finale dell'edizione 2023/2024 . Il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato il sorteggio riservato al Napoli dall'urna di Nyon . Il conto alla rovescia per la doppia sfida con il Barcellona è già scattato e il numero uno del club azzurro crede nel passaggio del turno.

Napoli, De Laurentiis sul Barcellona avversario Champions

All'uscita dall'assemblea della Lega Serie A De Laurentiis ha dichiarato: "Il Barcellona è fortissimo, è una vera squadra, come noi". Una riflessione lapidaria ma che evidenzia come in casa Napoli sia ferma la convizione di potersela giocare alla pari con i catalani, che stanno cercando di tornare protagonisti in Spagna in Europa ma che, a prescindere alla vittoria del proprio giorne e dall'essere stati testa di serie in Svizzera, stanno palesando qualche difficoltà sia in Liga sia in Champions.