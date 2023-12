Barcellona, gaffe sui social sullo stadio del Napoli: "Prendere nota..."

Eppure Diego Armando Maradona ha fatto la storia del Barcellona prima di quella del Napoli . Il club catalano si è reso protagonista di una gaffe sui propri canali social nel dare appuntamento ai suoi tifosi a mercoledì 21 febbraio quando sarà il momento di volare in Campania per l'andata degli ottavi di finale di Champions League .

Il Barcellona dà appuntamento allo stadio San Paolo

"Prendere nota, appuntamento allo stadio San Paolo" ha annunciato il Barcellona dimenticando che dal dicembre 2020 la casa degli azzurri partenopei ha cambiato nome per rendere omaggio a El Pibe de Oro, da poco scomparso. La grafica è passata tutto sommato in sordina, ma i più attenti non hanno potuto che notare l'errore prendendola con filosofia e un pizzico di ironia.