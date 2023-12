Champions, perché la Lazio è stata abbinata al Bayern: restavano Real e City

Sarà il Bayern Monaco l'avversaria della Lazio agli ottavi di finale di Champions League. L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto che in realtà era ormai scontato. Il motivo? Al momento del sorteggio della squadra di Sarri erano rimaste rispettivamente tre squadre nell'urna dei vincitori, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, e tre in quella delle seconde classificate, Lazio, Lispia e Copenaghen.

Lazio, il motivo dell'abbinamento con il Bayern

La combinazione possibile era appunto solo una: quella tra il club tedesco e i biancocelesti. Stando infatti alle regole del sorteggio Champions il Bayern non poteva affrontare una squadra della stessa federazione, il Lipsia, e neanche una squadra già affrontata ai gironi, il Copenaghen. Per Immobile e compagni la scelta è stata quindi obbligata anche se, affrontare la squadra di Guardiola così come quella di Ancelotti, non avrebbe comunque facilitato il compito della Lazio che dovrà compiere una vera e propria impresa contro la corazzata tedesca.