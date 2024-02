Tuchel avvisa il Bayern: “Mi aspetto una Lazio fortissima”

ROMA - Il Bayern Monaco sarà il prossimo avversario della Lazio negli ottavi di andata di Champions League . La formazione bavarese, dopo la sonora sconfitta rimediata in campionato contro il Bayer Leverkusen vive un momento delicato, ma il tecnico Thomas Tuchel non sembra particolarmente turbato. " Nessuno sottovaluterà la partita contro la Lazio - afferma l’allenatore tedesco - anche e soprattutto dopo la sconfitta contro il Leverkusen. Non possiamo piangerci addosso senza una reazione, siamo tristi ma dobbiamo riprenderci".

Tuchel: “Lazio-Bayern, sarà una partita interessante”

"Affrontiamo una squadra molto disciplinata - sottolinea Tuchel - molto omogenea e abile nel pressing. Le formazioni allenate da Sarri non concedono spazi e sono molto difficili da battere. Penso che sarà una partita interessante. Mi aspetto una Lazio fortissima, ho visto come hanno giocato il derby con la Roma. Dobbiamo essere pronti a rifarci dopo sabato, sarà una partita emotivamente importante. L'autocritica non ci manca, sappiamo farla sempre, anche quando vinciamo, sappiamo dirci le cose chiaramente e anche per questo sono convinto che abbiamo le carte in regola per reagire alla grande. La pressione è un grande privilegio - conclude Tuchel - ma in questo momento è ancora più importante saper mantenere la calma".