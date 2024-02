Sarri e la lezione di Xabi Alonso a Tuchel

I l realismo di Sarri contiene anche tre consigli: spensieratezza, coraggio e faccia tosta per provare a battere la logica dei pronostici. Certo, i 75 trofei del Bayern lasciano poco spazio alla fantasia, però non devono trasformarsi in un’onda negativa. Le differenze sono profonde: il valore dei giocatori di Tuchel sfiora il miliardo , la Lazio ha una rosa da 240 milioni e ne fattura 148, sette volte in meno rispetto al club tedesco, che ha vinto undici titoli di fila in Bundesliga e insegue la settima Champions, con l’idea di dedicarla a Beckenbauer. Distanze nette, a livello di qualità e di spessore economico. Ma in questa stagione il Bayern di Tuchel, che rischia il terzo esonero dopo i divorzi con il Paris Saint Germain e il Chelsea, ha evidenziato qualche fragilità. Il 12 agosto ha perso la Supercoppa di Germania contro il Lipsia: 0-3 , tripletta di Dani Olmo. E all’inizio di novembre è stato eliminato in Coppa dal Saarbrücken, dodicesimo in terza divisione. È crollato spesso anche in campionato: è stato travolto 5-1 dall’Eintracht Francoforte, ex squadra di Kamada, è scivolato in casa con il Werder Brema e sabato scorso ha rimediato una lezione dal Bayer Leverkusen: un 3-0 (gol di Stanisic, Grimaldo e Frimpong) che ha permesso a Xabi Alonso di blindare il primo posto.

I numeri del Bayern

Cinque punti di vantaggio e la prospettiva di conquistare il titolo: impresa riuscita solo nel 1959, quando esisteva il muro di Berlino e il torneo della Germania Ovest si chiamava Oberliga. Gli improvvisi blackout sono l’unica caratteristica in comune tra il Bayern e la Lazio, qualificata per gli ottavi con un turno di anticipo, grazie ai tre gol realizzati da Immobile nelle sfide all’Olimpico con il Feyenoord e il Celtic. Il capolavoro tattico di Xabi Alonso e del Bayer rappresenta una traccia preziosa per Sarri e i giocatori, che potranno contare sull’affetto di 60.000 tifosi: un messaggio d’amore nella notte di San Valentino. Il tecnico basco, che in estate potrebbe sostituire Klopp al Liverpool, ha disegnato la partita perfetta contro il Bayern: 4-2-3-1, ritmo, pressing, grande velocità nella distribuzione del pallone, un’impronta simile a quella dell’Atalanta, soprattutto nei movimenti della fase difensiva e nella ricerca continua dei duelli. Così ha fatto saltare il castello di Tuchel. I mediani Xhaka e Andrich hanno dominato il confronto con Goretzka e Pavlovic, preferito a Kimmich. Ma la chiave decisiva va ricercata sulle fasce. Fondamentali i cambi di marcia sulla destra del nigeriano Nathan Tella, arrivato alla fine di agosto dal Southampton per 23 milioni, e gli spunti a sinistra di Grimaldo, che nel Benfica faceva il terzino: lo spagnolo, trasformato in ala da Xabi Alonso e preso a parametro zero, è diventato un incubo per Mazraoui e Upamecano, scoprendo i difetti del 3-4-2-1 studiato da Tuchel.

Le accelerazioni per mettere in difficoltà il Bayern

Otto gol e dieci assist in Bundesliga. A mettere in difficoltà la difesa del Bayern sono state poi le accelerazioni di Wirtz, che potrebbe garantire la prossima plusvalenza da record della società di Leverkusen, dopo Havertz, Diaby e Bailey. Si è rivelata geniale, in assenza del centravanti Boniface, infortunato, la scelta di schierare da falso nove Amine Adli, marocchino, nessuna parentela con il milanista. Il Bayern ha sbandato sul lato destro: Stanisic si è sovrapposto spesso a Tella, prendendosi una rivincita verso il club bavarese, che l’ha lanciato e poi l’ha girato in prestito a Xabi Alonso. Dietro si è salvato solo Kim. In affanno l’inglese Dier, che soffre le punte agili e svelte: stesso limite di Upamecano. Splendida l’intesa tra Xhaka e Andrich, che sono andati anche a raddoppiare la marcatura su Sané e Musiala, aiutando Tapsoba e Tah, pronti ad alternarsi su Kane, costato cento milioni di sterline e subito protagonista: 28 gol in 28 partite tra Bundesliga e Champions. Battere questo Bayern è un po’ come scalare l’Everest, così ha fatto capire Sarri. Ma il realismo non può diventare rassegnazione. La Lazio ha una responsabilità: evitare una notte simile a quella di Riyad, in Supercoppa, davanti all’Inter. E dare ragione a Lotito: nel calcio non vincono solo i più ricchi.