Incredibile Haaland, acrobazia a 2,17 metri di altezza. Lo stupore di Capello

Non è andato a segno nella vittoria del suo Manchester City che si è imposto per 3-1 in casa del Copenhagen agli ottavi di Champions League, ma Erling Haaland riesce a catturare l'attenzione anche quando non segna. Il norvegese si è infatti reso protagonista di un gesto tecnico che ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente allo Stadio Parken e non solo.