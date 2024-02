Mourinho in panchina contro la Lazio: Bayern nel caos e nuovi rumors

Bayern, Mourinho in panchina contro la Lazio?

Le voci dalla Germania spingono sempre di più sul nome di José Mourinho come sostituto, con lo Special One che tornerebbe subito in panchina dopo l'addio alla Roma. "Sta imparando il tedesco", era l'indiscrezione riportata dalla Bild, che dopo il ko del Bayern Monaco sottolinea la tensione intorno a Tuchel, che sarebbe "uscito immediatamente dal campo dopo il triplice fischio in direzione degli spogliatoi, lasciando i propri giocatori da soli in campo". In caso di cambio in panchina, Mourinho ritroverebbe la Lazio da avversaria, dopo i derby con la Roma, nel ritorno fissato per il 5 marzo.

Tuchel, le parole sul futuro

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche diverse chance. Nel secondo invece abbiamo perso brillantezza e concentrazione, non so perché. Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, eravamo in controllo. A un certo punto abbiamo smesso di crederci. Abbiamo commesso tanti errori individuali". Queste le parole di Thomas Tuchel, che poi ha concluso seccamente: "Io preoccupato per il mio futuro? No".