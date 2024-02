Provedel ricorda il gol all'Atletico: "Mi sono detto 'porca miseria'..."

Lazio-Atletico, che ricordi per Provedel

Il portiere biancoceleste ha ricordato quel momento ai microfoni di UCL Magazine Show: "Un ragazzo che sogna di fare il portiere a certi livelli non sognerà mai o comunque non ci pensa e non è un pensiero così ricorrente quello di fare gol. La partita era finita, c’erano i gesti dalla panchina che indicavano che la gara fosse finita, e sono salito. Ho visto il cross che è partito basso e ho detto ‘porca miseria devo tornare indietro’. "

"Ho pensato che Luis Alberto..."

Provedel ha poi proseguito: "Poi è tornata la palla a Cataldi, è stato molto lucido a passarla a Luis Alberto posizionato fuori area e li ho pensato al fatto che lui solitamente in quelle zone entra e cerca il secondo palo o per un assist o per un gol o per un tiro cross e io mi sono buttato". In conclusione, il boato di tutto l'Olimpico: "C’è stata tanta confusione, ho iniziato a correre abbiamo iniziato tutti esultare. La cosa più bella è stata vederli felici per quello che eravamo riusciti a fare. Era la prima del girone, segna un po’ la via di quella che sarà la rotta verso la qualificazione o meno. Era più quello che mi premeva dentro”.