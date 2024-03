Mbappé e quel gol alla Del Piero: stupore e ironia in studio

Forse solo a pochi il primo gol di Mbappé contro la Real Sociedad ha ricordato una vecchia rete di Del Piero, realizzata il 26 agoosto 2010 nel ritorno degli spareggi di Europa League in casa, allo stadio Olimpico Grande Torino, contro gli austriaci dello Sturm Graz. In effetti le modalità e lo stile del gol sono molto simili: entrambi si liberano della copertura dell'avversario con una doppia finta e poi scaricano il destro sul secondo palo. Mbappé sceglie più la potenza, Alex invece, all'epoca, si affidava più alla tecnica e optava per una palombella più morbida. Il risultato però è lo stesso: capolavoro.