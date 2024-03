Atletico, i dubbi di Simeone: "Griezmann con l'Inter? Non so..."

Alla vigilia della gara della trasferta in Liga contro il Cadice ed in vista di quella casalinga contro l'Inter, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League , Diego Simeone , ha parlato così delle condizioni di Antoine Griezmann .

Verso Atletico Madrid-Inter, Simeone sulle condizioni di Griezmann

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha spiegato: "Griezmann non sarà disponibile per domani, non sappiamo se ce la farà per la partita con l'Inter o per il successivo match di campionato contro il Barcellona. A prescindere siamo pronti. L'ambizione è bella, è bello avere obiettivi importanti, tutti i ragazzi vogliono vincere. Nel quartiere con gli amici si vuole vincere. Avere ambizioni è sempre qualcosa di positivo".