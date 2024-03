Champions League, Turpin e Orsato l'usato sicuro

Orsato gestisce con maestria

All’Emirates, Turpin fa i conti con una gara giocata sul filo dei nervi, come dimostra anche la rissa scoppiata dopo i calci di rigore. Il francese applica la solita calma serafica, come quando sul finale del primo tempo nel giro di quattro minuti ci sono diversi contatti fallosi anche piuttosto duri, ma il direttore di gara transalpino risparmia i cartellini. Nel secondo tempo, l’episodio che fa più discutere: il gol annullato a Odegaard. Il motivo è un fallo di Havertz su Pepe in area, sull’uscita del portiere Diogo Costa, poco prima che il pallone giunga allo stesso norvegese. Havertz trattiene vistosamente il portoghese per diversi secondi: decisione corretta. Per il match tra Borussia Dortmund e PSV, Rosetti aveva un’altra esigenza: il designatore europeo doveva “rispondere” alle polemiche scatenate dopo la partita d’andata. Il nome non poteva che essere quello di Orsato, che gestisce con maestria, non tradendo le attese. Enfatizza gestualità ed espressività che lo caratterizzano da anni in Italia e che soltanto lui si può permettere. Singolare l’episodio del gol annullato a Nicklas Fullkrug: da alcune immagini sembrerebbe avanti col braccio, in realtà il fuorigioco è di “deltoide”, ovvero con una parte del corpo con cui si può segnare e giocare il pallone, per questo motivo sono giuste overrule e annullamento.