Serie A, la quinta in Champions da giovedì prossimo: la possibilità e i calcoli aggiornati

L'ottimo rendimento delle italiane nelle coppe europee avvicina la conquista del quinto come posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League . Nel Ranking aggiornato l'Italia resta prima con quattro squadre ancora in gioco tra Europa e Conference League e siamo già ad un passo dalla certezza del quinto posto.

Tutti i calcoli per il quinto posto

Secondo i calcoli, infatti, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella prossima settimana, giovedì, al termine delle gare di ritorno delle coppe europee. La combinazione è la seguente: l'Italia conquisterà il quinto posto se la Fiorentina supererà il Viktoria Plzen e l'Atalanta non perderà in casa contro il Liverpool. Con questi due risultati il quinto posto sarebbe certo, ma potrebbe anche arrivare in altro modo in base ai risultati dei club tedeschi e inglesi.