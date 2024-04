Rabbia Araujo in Barcellona-Psg: gesto choc dopo l'espulsione

L'espulsione di Ronald Araujo è stata tra i momenti chiave della sfida tra Barcellona e Psg, vinta dai francesi che accedono così alle semifinali di Champions League . Rosso diretto per il difensore alla mezzora del primo tempo sul risultato di 1-0 per la sua squadra per fallo da ultimo uomo su Barcola secondo Kovacs.

La rabbia di Araujo per il rosso

Ma il centrale di Xavi ha provato in tutti i modi a spiegare che in realtà il cartellino doveva essere giallo e non rosso per la presenza qualche metro distante di Cubarsi. Non ha invece avuto dubbi il direttore di gara: espulsione diretta, Barcellona in dieci e poi la rimonta del Psg.

Il gesto dopo l'espulsione: cosa ha fatto

Araujo, uscendo dal campo, mentre si recava negli spogliatoi, contrariato per la decisione di Kovacs, ha mimato il gesto di una rapina. Secondo Diario As per questo suo comportamento potrebbe anche essere sanzionato dalla Uefa. Immagini virali sui social con un video che ha fatto il giro del web. Tutta la rabbia espressa in gesti per il difensore di Xavi uscito nel momento clou della partita.