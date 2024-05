Davies salvato da una clamorosa gaffe in Bayern-Real: la scena è virale

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Davies rischia una clamorosa gaffe in Bayern-Real

E tra le scene del match divenute presto virali sul web ce n'è una che vede protagonista Alphonso Davies, gettato nella mischia nel finale dal tecnico dei tedeschi Tuchel. Come si può vedere in un filmato commentatissimo sul web il 23enne canadese, poco prima di entrare in campo al posto di Sané, si infila per sbaglio la maglia numero 45 di Pavlovic invece della sua con il numero 19. Una clamorsa gaffe da cui è stato però salvato in extremis, avvisato da un membro dello staff tecnico proprio prima di mettere piede sul terreno di gioco, giusto in tempo per indossare la casacca giusta e dare il suo contributo alla squadra nel finale.