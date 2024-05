Psg, Luis Enrique: "Contro il Dortmund deve essere un giorno di festa"

Psg, Luis Enrique: "Ho fiducia nei miei giocatori"

Questo, infatti, il commento del tecnico spagnolo davanti ai giornlisti: "Abbiamo avuto una settimana buona per analizzare ciò che è accaduto in Germania e per trasmettere ai giocatori dove possiamo migliorare e cercare di essere meglio dei nostri rivali. Ho fiducia in tutti i miei calciatori. Domani deve essere un giorno di festa in campo e per goderci i nostri tifosi. Essere preparati al fatto che le cose non vadano bene è una mentalità perfetta per affrontare la vita, non solo sportiva. Ci siamo allenati tutta la stagione per andare oltre qualsiasi ingiustizia sportiva o episodio negativo. Siamo pronti per domani, lotteremo. L'obiettivo non è vincere con due gol di scarto ma vincere Che succede se non passiamo? Andremo avanti. Se i nostri avversari lo avranno meritato, faremo loro i complimenti e torneremo a lavorare"