Furia Tuchel: “Qui è così, ci hanno chiesto scusa”

MADRID (SPAGNA) - "Siamo arrabbiati, non era fuorigioco ed è una decisione difficile da digerire". A Tomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, non va giù il finale della sfida con il Real Madrid e la rete annullata a De Ligt. "Qui succede sempre così. La decisione del guardalinee è stata disastrosa. Al 90' l'arbitro ha ammesso l'errore chiedendo scusa. Il primo errore è del guardalinee, successivamente l'arbitro non doveva fischiare - ha aggiunto -. Non devi essere perfetto al Bernabeu, devi fare il necessario, essere abbastanza bravo, e noi lo siamo stati: ma dobbiamo accettare quello che è successo" ha dichiarato Tuchel.