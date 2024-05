Corsa Champions, la situazione aggiornata dopo Atalanta-Roma: finale in volata

ROMA - Un posto per tre squadre. La corsa alla Champions League entra nel vivo, con Inter, Milan, Bologna e Juventus già qualificate. Grazie al successo dell'Atalanta sulla Roma, Bologna e Juventus trovano aritmeticamente l'accesso alla prossima Super Champions: resta da assegnare il quinto posto, attualmente ad appannaggio della squadra allenata da Gasperini. Il testa a testa per il quinto posto coinvolge anche le due squadre romane: la Roma ha tre punti in meno dei nerazzurri, la Lazio accusa quattro lunghezze di distacco. Qualora l'Atalanta chiudesse al quinto posto - vincendo anche l'Europa League - le squadre italiane avrebbero a disposizione un posto in più, e anche la sesta in classifica andrebbe a disputare la Champions League.