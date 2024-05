Finale Champions, sarà Lenny Kravitz la star prima di Borussia Dortmund-Real

Kravitz: "Mi sento pieno di energia"

Kravitz non ha nascosto la sua felicità per l'incarico ricevuto: "Mi sento davvero pieno di energia in vista della mia esibizione al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League a Londra, una città che riveste un posto speciale nel mio cuore. Sarà un evento davvero emozionante prima di una finale così importante. È una scusa perfetta per riunirci e goderci un po' di musica", si legge sul sito dell'Uefa.