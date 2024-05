Il Borussia Dortmund porta gratis 519 dipendenti alla finale di Champions

Se il Borussia Dortmund è arrivato in finale di Champions League dopo undici anni dall'ultima volta, il merito è sicuramente dei calciatori e del tecnico Terzic. Ma per il club tedesco tutti, non solo chi scende in campo, sono stati decisivi e fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo. Ecco perché la società darà la possibilità a tutti i 519 dipendenti del Borussia Dortmund di venire a Wembley, Londra, per assistere alla finalissima contro il Real Madrid.