Ancelotti sulla finale di Champions: "Non siamo favoriti, ci sarà da soffrire"

Finale Champions, Ancelotti: "Ci sarà da soffrire"

"Non siamo favoriti, giochiamo contro una squadra che si è meritata la finale come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento. Sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali. Cosa mi è piaciuto del Borussia? Il loro atteggiamento contro il PSG, la voglia di arrivare a giocarsi questa finale. Questo è ciò che mi preoccupa di più". Poi sulla settimana prima della finale: "È una settimana da godersi. Fino a venerdì ci divertiremo. I sudori freddi arrivano sabato pomeriggio. È normale. Arriva ad ogni partita e ho già esperienza. I miei giocatori sono in modalità Champions e ho molta fiducia che daremo il massimo. Ci concentreremo sul lavoro offensivo e difensivo, la cosa più importante è avere le idee chiare su cosa fare". Infine sull'addio di Kroos: "Spero che possa finire con una Champions League. A livello individuale se lo merita. È entrato nella storia del Real Madrid e in quella del calcio".