Champions League, oggi si riparte: tutte le sfide in programma

Riparte lo show della Champions League a distanza di poco più di un mese dalla finale che ha sorriso al Real Madrid. Adesso si ricomincia. Da oggi, infatti, scatta ufficialmente l'edizione 2024/2025 rinnovata dalla fase a gironi , con il primo turno preliminare , in cui le formazioni qualificate provenienti dai campionati con più basso ranking d'Europa puntano al secondo step, nel quale esordiranno club come Dinamo Kiev e il Fenerbahce di Mourinho.

Champions League anche a San Marino

Sono 14 le partite in calendario tra oggi e domani. Presente per San Marino con i campioni in carica del torneo locale, l'Associazione Calcio Virtus impegnata stasera alle 21 contri i romeni dell' ex Steaua Bucarest, ora Fcsb, vincitori di una Coppa Campioni nella stagione 1985-86.