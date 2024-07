Champions League, il Fenerbahce di Mourinho avanti: Dzeko in gol, Lugano ko

ROMA - Il Fenerbahce di Mourinho batte 2-1 il Lugano (dopo averlo superato anche all'andata per 4-3 in Svizzera) e centra il passaggio alle semifinali delle qualificazioni di Champions League. Prima il vantaggio degli ospiti con Belhadj nel primo tempo, poi il ribaltone dei turchi nella ripresa con Dzeko (59’) e Szymanski (93’). Nel prossimo turno il Fenerbahce affronterà il Lille. La sfida si giocherà sempre tra andata e ritorno. Prima partita in Francia il prossimo 6 agosto. Il ritorno in Turchia il 13.