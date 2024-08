Fenerbahce, beffa Champions: Mourinho ko 2-1 in extremis contro il Lille

Al Fenerbahce non basta il cuore per evitare una beffa in extremis. È sfumato al 91' un prezioso pareggio in trasferta contro il Lille nell'andata della semifinale delle qualificazioni alla prossima edizione di Champions League. Un risultato che lascia comunque assolutamente aperte le chance di accesso alla finale. Si ripartirà da un risultato aperto in occasione della sfida di ritorno, in programma il martedì 13 agosto (ore 18) a campi invertiti.