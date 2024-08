Fenerbahce, Mourinho crede nella rimonta Champions. E cita i tifosi...

Il Fenerbahce di José Mourinho ha perso 2-1 contro il Lille nell'andata della semifinale delle qualificazioni alla prossima edizione di Champions League. La gara di ritorno è in programma martedì 13 agosto alle ore 18. La squadra turca giocherà in casa e lo Special One, anche per questo motivo, crede nella rimonta e nel passaggio del turno.