Napoli, Vidigal punta su Neres: "Farà innamorare il Maradona"

NAPOLI - Subito protagonista con lo splendido assist a Simeone nel successo del Napoli sul Bologna , David Neres ha tutte le potenzialità per diventare uno dei nuovi idoli del pubblico del Maradona, almeno ne è convinto José Luis Vidigal , indimenticato ex difensore degli azzurri.

Il portoghese, intervenuto ai microfoni di Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, non ha dubbi: "Neres? Ha sbagliato il Benfica a lasciarlo andare via, è fortissimo nell’uno contro uno, è andata benissimo al Napoli che in pochi minuti ha già visto di cosa è capace. Utilizza più il sinistro, ma usa bene anche il destro, direi però che il mancino può esaltare Napoli. Sarà un vero idolo del Maradona. Finalmente Conte può trovare un po’ di pace: da tempo ha chiesto a De Laurentiis di rinforzare la rosa".

"Il Napoli deve tornare in Champions"

Vidigal, poi, si spinge sulle prospettive della stagione del Napoli: "Una squadra che due anni fa ha vinto lo scudetto, lo scorso anno è stato un disastro, finalmente Antonio ha ottenuto giocatori di grande livello. Ora bisogna pedalare. L'ho incrociato da avversario, ho subito capito che Antonio sarebbe diventato un grande allenatore. La stagione del Napoli? Piedi per terra innanzitutto: lo scorso anno, ripeto, è stato un disastro, ci sono tante squadre che oggi lottano per gli stessi obiettivi. Bisogna centrare la Champions: umiltà, disciplina, tanto lavoro. Gyökeres è fortissimo. Gioca dal 1′ al 90′ con la stessa intensità, erano anni che non vedevo un giocatore così. Cento milioni sono tanti, è vero, ma sicuramente arriverà un club che lo porterà via dallo Sporting. Mi ricorda Ronaldo il Fenomeno".