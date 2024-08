Champions League, playoff: avanzano Lille, Stella Rossa e Slovan Bratislava

Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille e Slovan Bratislava staccano il pass per il girone unico della prossima edizione di Champions League . Eliminate, nell'ultimo turno dei playoff, Qarabag, Bodo Glimt, Slavia Praga e Midtjylland che scivolano in Europa League .

Pjaca trascina la Dinamo, Zhegrova lancia il Lille

Reduci dal 3-0 dell'andata, i croati della Dinamo Zagabria piegano il Qarabag anche al ritorno (2-0) trascinati dall'estro dell'ex Juve Pjaca, in gol al 32', e staccano il pass per il girone unico di Champions League. Avanza anche il Lille: forte del 2-0 maturato in Francia, la squadra di Genesio cade 2-1 sul campo dello Slavia Praga ma è promossa grazie all'acuto di Zhegrova. Gol e spettacolo tra Slovan Bratislava e Midtjylland: padroni di casa avanti con Tolic, rimonta danese firmata dal duo Simsir-Franculino. Tolic segna poi la sua personale doppietta ristabilendo la parità ma la rete di Barseghyan nel finale fissa il punteggio sul 3-2, regalando agli slovacchi una storica qualificazione. Promossa anche la Stella Rossa: al 'Marakana' di Belgrado, la Zvezda ribalta l'1-2 dell'andata con il Bodo Glimt vincendo 2-0 un match vietato ai deboli di cuore. Decisive le reti di Bruno Duarte e Spajic.